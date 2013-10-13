Ушаков рассказал, что Эрдоган подарил Путину на день рождения

Помощник президента отметил, что это был "хороший турецкий подарок".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому лидеру Владимиру Путину на день рождения. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, российскому лидеру подарили вазу. Помощник президента отметил, что это был "хороший турецкий подарок".

Сам президент Турции попросил доставить этот подарок до своего телефонного разговора с нашим президентом. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН