Петербург не вошёл в десятку регионов РФ по уровню зарплат

Город расположился на 11-ой строчке.

Северная столица оказалась на 11-ой строчке списка регионов России по уровню зарплат. Результаты соответствующего исследования приводит РИА Новости.

На первом месте рейтинга оказалась Чукотка: около половины работников в регионе получают зарплату более 100 тыс. рублей. Вторым оказался ЯНАО, где это число составило 43,8%, а бронза досталась Магаданской области (33,6%). Далее следуют Ненецкий автономный округ (33,4%), а завершает пятёрку Москва с 32,6%.

В Петербурге зарплата более 100 тыс. рублей выплачивается 16,9% горожан, при этом меньше 20 тыс. рублей получают 6,2%. Наиболее часто встречается вознаграждение в размере от 36 до 81 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Петербурге отремонтировали 29 школьных стадионов.

Фото: Piter.TV