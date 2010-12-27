Уровень подготовки к отопительному сезону муниципальных образований контролирует комитет по ТЭК Ленобласти

В целом, общий уровень готовности Выборгского района в настоящее время составляет порядка 75%.

В целях оценки готовности теплоснабжающих предприятий и управляющих организаций к отопительному периоду, в Выборге состоялось выездное совещание представителей правительства Ленобласти.

Его участниками стали представители теплоснабжающих предприятий, управляющих организаций, обслуживающих жилфонд, а также главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Выборгского района.

Провел совещание заместитель председателя комитета ТЭК Ленинградской области Александр Клецко, с участием представителей Госжилнадзора и Роспотребнадзора.

Заслушивались отчеты по подготовке жилфонда, котельных, теплосетей по всем муниципальным образованиям и оценка глав администраций городских и сельских поселений, а также планы по объемам капитальных работ на объектах, сроки их завершения и моменты, на которые следует обратить внимание региону и муниципальным образованиям.

В целом, общий уровень готовности Выборгского района в настоящее время составляет порядка 75%.

Даны рекомендации главам администраций в отношении управляющих компаний и ТСЖ, которые не предоставляют информацию. Заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Анастасия Кузнецова запросила направить в Госжилнадзор данные сведения.

"Сегодня проведено очередное, девятое по счету совещание с администрациями районов Ленобласти по вопросам подготовки объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов. Это – плановая работа, которая проводится ежегодно. В соответствии с указанием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в этом году изменен её формат, чтобы своевременно учесть все моменты организационного характера, усилить взаимодействие районных администраций с администрациями городских и сельских поселений и регионом и организовать работу по своевременной подготовке к очередному отопительному периоду в Ленинградской области в целом", - отметил он.

В ближайшее время состоится заседание районной комиссии по подготовке к отпительному периоду 2019-2020 гг.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО