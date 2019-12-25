Уровень газификации Ленобласти превысил 65%

В ближайшие планы входит подведение газопроводов к границам земельных участков около 72 тысяч домовладений, находящихся в 723 населенных пунктах.

Более 11 тысяч частных домов в 610 населенных пунктах Ленинградской области теперь имеют доступ к природному и сжиженному газу. Этот показатель является одним из лучших на федеральном уровне, что было отмечено на заседании всероссийского штаба.

На сегодняшний день уровень газификации населения в регионе достигает 65%. В ближайшие планы входит подведение газопроводов к границам земельных участков около 72 тысяч домовладений, находящихся в 723 населенных пунктах.

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" работает над выполнением президентского поручения по газификации садовых товариществ. Согласно планам, газопроводы будут проведены до границ участков свыше 5 тысяч домов в 195 садоводческих хозяйствах.

Ранее мы сообщили о том, что в сентябре застройщики Ленобласти ввели свыше 3 млн кв.м жилья.

Фото: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"