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Уровень безработицы в Ленобласти стал одним из самых низких в стране
Сегодня, 10:39
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Уровень безработицы в Ленобласти стал одним из самых низких в стране

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На данный момент зарегистрировано 5,4 тыс. безработных граждан. За текущий год на областную Биржу труда обратилось 41,6 тыс. ленинградцев, из которых безработными признали 15,4 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Ленобласти оказался одним из самых низких в России. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства 47-региона, показатель составил 0,5%.

На данный момент зарегистрировано 5,4 тыс. безработных граждан. За текущий год на областную Биржу труда обратилось 41,6 тыс. ленинградцев, из которых безработными признали 15,4 тыс. человек. В период с января по октябрь Биржа труда Ленобласти выдала 62 тыс. направлений на работу для 40,3 тыс. обратившихся. На сегодняшний день в базе числится 55,8 тыс. предложений о работе, 80% из которых относится к рабочим профессиям.

Также на оплачиваемые общественные работы направлено 1233 человека. Из них 547 пошли на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти отказались от продления нерабочих дней после 7 ноября.

Фото: pexels

Теги: безработица, ленобласть, уровень безработицы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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