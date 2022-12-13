Ураза-Байрам в Петербурге отметили более 300 тыс. мусульман

В частности, на молитву у Соборной мечети рядом со станцией станции метро "Горьковская" пришли примерно 200 тыс. верующих.

Свыше 300 тыс. правоверных мусульман отметили праздник Ураза-Байрам в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Духовного управления мусульман Петербурга.

В частности, на молитву у Соборной мечети рядом со станцией станции метро "Горьковская" пришли примерно 200 тыс. верующих. Ещё 110 тыс. совершили намаз к Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе. Кроме того, около 45 тыс. мусульман посетили молельный дом на "Сенной площади", примерно 10 тыс. – в Красном Селе, и более 2,5 тыс. − на улице Беринга. В ходе празднования не было зафиксировано каких-либо правонарушений.

Напомним, что исламский праздник связан с окончанием поста в месяц Рамадан и является одним из центральных религиозных мусульманских праздников.

Ранее мы сообщили о том, что муфтий мусульман Крыма поздравил с праздником Ураза-Байрам.

Фото: Пресс-служба Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России