Управляющая организация "Северная столица" наказана за свалку мусора во дворе

Жалобы от жителей об отсутствии вывоза мусора, текущего ремонта, протекающих крышах, растущем грибке и залитых канализацией подвалов в социальных сетях не редкость.

Ранее Piter.TV сообщал о трудной ситуации на ул. Промышленной, 2, в Выборге. Публикация прошла 21 мая ("Кто виноват, что во дворе свалка, не вывозят мусор: разбираемся на примере УК "Северная Столица").

22 мая мусор был убран. В тот же день, 22 мая, в администрацию Выборгского района поступил ответ Госжилнадзора о том, что управляющая организация привлечена к административной ответственности, устранение выявленных в ходе проверки нарушений находится на контроле комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Также 22 мая администрацией Выборгского района было направлено письмо в Выборгскую городскую прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

Явную последовательность дат будем считать случайностью.

Из ответа Госжилнадзора следует, что внеплановая выездная проверка состоялась в период с 24 по 29 апреля. О ее проведении администрация Выборгского района просила Госжилнадзор дважды: 15 апреля и 1 марта 2019 года (о чем мы рассказывали в предыдущей публикации).

22 мая на территории было чисто. Но буквально через неделю все повторилось вновь.

29 мая администрацией Выборгского района вновь зафиксировано переполнение мусорных баков вблизи жилого дома на ул. Промышленной, 2.

В настоящее время ситуация изменилась. Не потому, что Госжилнадзор выехал снова, а потому, что управляющим организациям закрыли возможность распоряжаться деньгами, собранными с жителей за вывоз мусора.

Согласно реформе, которая проходит не только в Ленобласти, но и по всей стране, плата за вывоз мусора теперь входит не в содержание жилья, а в состав коммунальных услуг. С 1 июня текущего года на территории МО "Выборгский район" приступил к работе региональный оператор: акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области". Организационные вопросы по сбору, вывозу и утилизации мусора теперь находятся в ведении этой структуры.

Предприятия, которые ранее оказывали услуги по сбору, вывозу, утилизации мусора теперь стали просто перевозчиками, и заинтересованы вывозить как можно больше мусора. Их заказчиком теперь является регоператор, а не управляющие организации и ТСЖ, которые могли задерживать оплату услуг или вовсе не платить, как это было с УК "Северная Столица".

Будем надеяться, что одной проблемой в доме на Промышленной, 2 станет меньше.

Что касается протекающей кровли, затопленного подвала, фасадных трещин и растущего грибка – эти вопросы по-прежнему предстоит решать с управляющей компанией. Только, судя по ее самоустранению от управления домом, ее руководство не желает продолжать договорные отношения.

Договор заканчивается в августе текущего года, и по логике вещей любая коммерческая организация, желающая работать, в этот период активизируется, а не самоустраняется. Жители дома надеются, что будет выбрана другая управляющая компания, с которой можно будет спросить за протекающую кровлю, растущий грибок, залитый фекалиями подвал, разрушающийся фасад и т.д.

Анна Литик

Фото: Piter.TV