Употребление молока в пищу могло поспособствовать миграции людей

Исследовали для этого ученые зубы более 56 человек которые жили в эпоху бронзы.

Палеонтологи из Германии провели исследование и выяснили, люди, которые жили в период бронзового века, одомашнивали скот и лошадей. Стало известно, что люди уже тогда употребляли в пищу молоко этих животных. Предполагается, что употребление молока и послужило началу миграции людей. Статья опубликована в журнале Nature.

Для того, чтобы это выяснить, ученые провели исследование зубных камней более 56 человек, живших в эпоху бронзы. На некоторых из них были обнаружен следы белков молока. Исследователи отмечают, что до эпохи бронзы люди в пищу молоко не употребляли.

Ученые предполагают, что употребление молока послужило началу миграции степных жителей.

Ученые считали, что люди, жившие в поселении Ботай (Северный Казахстан) употребляли молоко. Но исследование зубных камней останков этих людей не показали наличие соответствующих белков. Поэтому были сделаны выводы, что употребление лошадиного молока началось после переселения.

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