Умерла звезда фильмов Ингмара Бергмана

Актрисе Биби Андерссон было 83 года.

В Швеции на 84-ом году жизни умерла актриса Биби Андерссон, известная своими ролями в картинах режиссера Ингмара Бергмана. Об этом сообщило издание Goteborgs Posten, сославшись на близкую подругу актрисы Кристину Улофсон.

Причины смерти Андерссон не уточняются. Известно, что в 2009 года у актрисы случился обширный инсульт, после которого она постоянно проживала в больнице для престарелых в Стокгольме.

За свою карьеру Андерссон приняла участие почти в 90 фильмах. Больше всего она прославилась своим сотрудничеством с четырехкратным обладателем премии "Оскар" Ингмаром Бергманом, который работал с ней в театре, а позднее снял в 11 своих картинах. Среди известных работ Андерссон роли в таких фильмах, как "Персона", "Седьмая печать", "Земляничная поляна", "Страсть", "У истоков жизни". За свою карьеру она неоднократно номинировалась на различные кинопремии, включая BAFTA, призы Берлинского и Канского фестиваля.

Ранее на Piter.TV: Умерла известная художница Ксения Успенская

Фото: скриншот из фильма "Персона"