Умерла известная художница Ксения Успенская

Автору "Не взяли на рыбалку" было 96 лет.

В Воронеже на 97-ом году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская. Об этом сообщили в местном отделении Союза художников России. Причины смерти не уточняются. Дата и место похорон будут известны позднее.

Успенская известна такими работами, как Портрет профессора Н.А.Успенского", "Водные процедуры полезны всем", "Портрет столяра", "Мечтатели", "Белые лилии" (1964), "Портрет В.П.Криворучко", "Юный художник" (1981) и другие. Ее самой известной работой стала картина "Не взяли на рыбалку", которая использовалась в качестве иллюстрации для сочинения в учебнике "Родная речь". Многие из ее работ хранятся в Третьяковской галерее.

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Фото: culture.ru