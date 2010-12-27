Скончалась украинская актриса сериалов Марина Куклина

В возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Причинной смерти артистки стало онкологическое заболевание. Об этом журналистам сообщила ее коллега Римма Зюбина.
За свою карьеру Куклина сыграла в 49 фильмах, включая "Беги, не оглядывайся!", "Я буду ждать тебя всегда", "Возвращение Мухтара" и другие. Более десяти лет она работала в Киевском театре юного зрителя на Липках.
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Фото: kino-teatr.ru
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