Скончалась украинская актриса сериалов Марина Куклина

Печальные новости сообщили ее коллеги.

В возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Причинной смерти артистки стало онкологическое заболевание. Об этом журналистам сообщила ее коллега Римма Зюбина.

За свою карьеру Куклина сыграла в 49 фильмах, включая "Беги, не оглядывайся!", "Я буду ждать тебя всегда", "Возвращение Мухтара" и другие. Более десяти лет она работала в Киевском театре юного зрителя на Липках.

Ранее мы писали и смерти вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

Фото: kino-teatr.ru