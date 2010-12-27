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Скончалась украинская актриса сериалов Марина Куклина
Сегодня, 18:33
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Rybka123

Скончалась украинская актриса сериалов Марина Куклина

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Печальные новости сообщили ее коллеги.

В возрасте 33 лет скончалась украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Причинной смерти артистки стало онкологическое заболевание.  Об этом журналистам сообщила ее коллега Римма Зюбина.

За свою карьеру Куклина сыграла в 49 фильмах, включая "Беги, не оглядывайся!", "Я буду ждать тебя всегда", "Возвращение Мухтара" и другие. Более десяти лет она работала в Киевском театре юного зрителя на Липках.

Ранее мы писали и смерти вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

Фото: kino-teatr.ru

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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