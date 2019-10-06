Скончался вице-спикер Совета Федерации Бушмин

Чиновника похоронят на Троекуровском кладбище.

В воскресенье, 6 октября, стало известно о смерти вице-спикер Совета федерации Евгения Бушмина. Политик скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили РИА "Новости", ссылаясь на председателя комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

Бушмину был 61 год. Похороны чиновника запланированы на 8 октября на Троекуровском кладбище.

Евгений Викторович занимал пост в председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с 2001 по 2013. После этого он занял должность заместителя председателя Совфеда.

Видео: YouTube/Совет Федерации