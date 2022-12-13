Умерла легендарная эстрадная певица, солистка "Мюзик-Холла" Ольга Вардашева

Артистка скончалась в Республике Северная Осетия-Алания на 77-ом году жизни.

Легендарная солистка ленинградского "Мюзик-Холла", эстрадная певица и заслуженная артистка РСФСР Ольга Вардашева скончалась в возрасте 76 лет. Соболезнования родным и близким артистки направили директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.

Наибольшего признания Ольга Вардашева добилась в качестве ведущей солистки ленинградского "Мюзик-Холла". Она относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Запоминающиеся сценические работы Ольги Олеговны навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей ее щедрого дарования. отметили в пресс-службе театра

Ольга Вардашева родилась в 1946 году. в Беслане. За свою карьеру артистка выступала в "Ленконцерте" и в составе джаз-оркестра. С 1966 по 2014 год прослужила в "Мюзик-Холле". Также Ольга Олеговна прославилась как актриса, сыграв в фильмах "Сентиментальный роман", "Небесные ласточки", "Шляпа", "Семь счастливых нот".

Последние годы Вардашева провела в Республике Северная Осетия-Алания. Прощание с артисткой пройдёт 17 января в Беслане.

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Фото: пресс-служба "Мюзик-Холла"