В Москве умерла народная артистка Наталия Терентьева

Актриса Театр имени Волкова умерла в возрасте 92 лет.

На 93-году жизни скончалась актриса Театр имени Волкова и народная артистка России Наталия Терентьева. Об это сообщает пресс-служба театра. По данным СМИ, у актрисы остановилось сердце. На момент смерти она находилась в Боткинской больнице в Москве. Прощание с артистом состоится 22 февраля в фойе театра Волкова в 10 часов утра.



Наталия Ивановна Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. Работала в МХАТе, театрах Иркутска и Пскова, а позднее стала актрисой Первого русского. В 1966 году Наталия Ивановна была удостоена звания "Заслуженная артистка РСФСР". Она исполнила ролика в таких спектаклях, как "Моя профессия – сеньор из общества", "Женитьба", "Дорогая Памела", "Госпожа министерша", "На всякого мудреца довольно простоты" и др.

Уход из жизни Наталии Терентьевой – это завершение целой эпохи. Наталия Терентьева останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего театрального сообщества – не только ярославского, но и российского.

- говорится на сайте Театр имени Волкова

Ранее на Piter.TV писал о смерти народного артиста России Загир Валитов.

Фото: volkovteatr.ru