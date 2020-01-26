Умерла Лиана Жвания, сыгравшая королеву в фильме "Двенадцать месяцев"

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Советская и российская актриса Лиана Жвания умерла на 72-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева.

Причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь.

Лиана Жвания является заслуженной артисткой РСФСР. Всенародную известность ей принесла роль Королевы в советском фильме "Двенадцать месяцев". В ТЮЗе им. А.А. Брянцева Лиана Жвания прослужила 50 лет – совсем молодой артисткой она пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на сцене более пятидесяти ролей. За роль Евпраксиньюшки в спектакле "Иудушка из Головлёва" в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии "Золотой софит".

В Петербурге 12 марта умерла внучка художника Бориса Кустодиева.

Фото: кадр из фильма "Двенадцать месяцев"