В Петербурге умерла внучка художника Бориса Кустодиева

Татьяна Кустодиева 60 лет проработала в Эрмитаже.

В минувшую пятницу, 12 марта, в Петербурге умерла Татьяна Кустодиева, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, заслуженный работник культуры и внучка легендарного художника Бориса Кустодиева. О смерти 87-летней почетной служительницы Эрмитажа рассказали в пресс-службе музея.

Это блестяще эрудированная, яркая и красивая женщина с сильным характером, обладавшая неисчерпаемой творческой энергией и пытливым умом исследователя, более 60 лет своей жизни посвятила служению Эрмитажу. пресс-служба музея

Татьяна Кустодиева была хранителем коллекции итальянской живописи ХIII–ХVI века, среди которых значатся "Мадонны Бенуа и Литта" Леонардо да Винчи, "Мадонна Конестабиле" Рафаэля, работы Симоне Мартини, Сандро Боттичелли и других выдающихся художников. Отмечается, что Кустодиева была непререкаемым авторитетом среди исследователей творчества Леонардо да Винчи и его последователей и учеников, а также стала автором каталога эрмитажной коллекции итальянской живописи, множества научных статей, монографий и книг по искусству эпохи Возрождения.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж