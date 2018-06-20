Звезде "Все любят Рэймонда" было 70 лет.

В США на 71-ом году жизни скончалась актриса Джорджия Энджел. Об этом сообщили зарубежные СМИ, сославшись на ее друга Джона Квилти. Причины смерти не уточняются.

Энджел приобрела широкую популярность своими ролями в ситкомах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда", за роли в которых пять раз номинировалась на премию "Эмми". Она также принимала участие в таких лентах, как "Два с половиной человека", "Отрыв", "Красотки в Кливленде" и играла на Бродвее.

Ранее Piter.TV писал о кончине актрисы Биби Андерссон, известной своими ролями в картинах режиссера Ингмара Бергмана.

Фото: Facebook