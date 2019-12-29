Умер житель Иркутска, которого полицейские пытались разбудить электрошоком

Теперь на сотрудников возбудили уголовное дело

Сотрудники полиции пытались разбудить 24-летнего жителя Иркутска, уснувшего в такси. Об этом их попросил водитель, который не смог "раскачать" пассажира.

Чтобы "взбодрить" молодого человека, полицейские применили электрошок, который является спецсредством.

Об инциденте рассказал депутат Александр Квасов на заседании городской думы.

Позже в местном УМВД сообщили, что сотрудники полиции уволены после служебной проверки. Также против них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Мать погибшего Маргарита Харченко в своём фейсбуке назвала фамилии полицейских: Анхеев и Любимов. Также она рассказала, что её ребёнок ехал из ночного клуба домой на такси, был нетрезв и уснул по дороге.

Ранее глава МВД Колокольцев назвал принципиальной чистоту рядов полиции.