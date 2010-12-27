Умер режиссёр Себастьян Аларкон

Постановщик скончался от онкологического заболевания.

На 71-м году жизни скончался чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон. Об этом СМИ рассказала его бывшая супруга.

Постановщик скончался 30 июня в 11 часов ночи от онкологического заболевания. Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино 4 июля в 11.00.

Аларкон родился в чилийском городе Вальпараисо. После поступления в университет был отправлен на учебу в СССР, где и решил остаться после госпереворота на родине. Работал на студии "Мосфильм", входил в состав жюри на XXX Московском кинофестивале. В конце 90-х годов вернулся на родину, где продолжил снимать и сотрудничать с российским кинематографом.

Поклонникам кино Аларкон известен такими фильмами, как Ягуар", "Агенты КГБ тоже влюбляются", "Испанская актриса для русского министра" и другие.

Ранее мы писали о смерти советской актрисы Евгении Дембской.

Фото: Wikimedia