Умерла советская актриса Евгения Дембская

Прощание с актрисой пройдет 1 июля.

В возрасте 98 лет в Одессе ушла из жизни советская актриса Евгения Дембская. Об этом на своем сайте сообщили РИА Новости.

Евгения Михайловна окончила Киевское музыкальное училище (1939) и училась в Киевской консерватории. Она снималась в фильме "День любви" (1990), "Приморский бульвар" (1988) и "Белая акация" (ТВ, 1957). Всю остальную карьеру Дембская посвятила Одесскому академическому театру, где сыграла 200 ролей.

Причины смерти не сообщаются. Прощание с актрисой пройдет 1 июля.

Видео: Фильмы/ Youtube