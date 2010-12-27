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Умерла советская актриса Евгения Дембская
Сегодня, 17:07
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Rybka123

Умерла советская актриса Евгения Дембская

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Прощание с актрисой пройдет 1 июля.

В возрасте 98 лет в Одессе ушла из жизни советская актриса Евгения Дембская. Об этом на своем сайте сообщили РИА Новости.

Евгения Михайловна окончила Киевское музыкальное училище (1939) и училась в Киевской консерватории. Она снималась в фильме "День любви" (1990), "Приморский бульвар" (1988) и "Белая акация" (ТВ, 1957). Всю остальную карьеру Дембская посвятила Одесскому академическому театру, где сыграла 200 ролей.

Причины смерти не сообщаются. Прощание с актрисой пройдет 1 июля.

Видео: Фильмы/ Youtube 

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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