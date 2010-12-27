Скончался режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" Милош Форман

Чешский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет.

Сегодня, 14 апреля стало известно о кончине чешского режиссёра Милош Форман. Двукратный победитель "Оскара" и автор легендарного фильма "Пролетая над гнездом кукушки", умер в Америке в возрасте 86 лет. Об этом 14 апреля сообщила его супруга СМИ.

Помимо известного фильма "Пролетая над гнездом кукушки", Форман был автором фильмов "Амадей", "Вальмон", "Против Ларри Флинта", "Волосы", "Человек на Луне", "Призраки Гойи", а также "Чёрный Пётр", "Любовные похождения блондинки", "Бал пожарных".

Фото: milosforman.com