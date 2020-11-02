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Умер режиссёр Александр Гетман
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Умер режиссёр Александр Гетман

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Актёр, сценарист и режиссёр скончался на 83-ом году жизни.

Умер режиссёр Александр Гетман. В субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе Театра "На Летейном", который 15 лет возглавлял Гетман. 

Известно, что Александр Гетман скончался в пятницу, 12 марта, на 83-ом году жизни. Однако на данный момент причина смерти и дата прощания с режиссёром неизвестны. 

12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана – заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял Театр "На Литейном". Человека, благодаря которому театр покорил вершины

говорится в сообщении в официальной группе театра "ВКонтакте". 

Александр Гетман начал свою карьеру в Рижском театре русской драмы. Позже он заинтересовался режиссурой, получил второе образование и начал ставить спектакли по всей стране, в том числе и на сцене Театра "На Литейном" (тогда Ленинградский театр драмы и комедии). С 1997 года являлся директором Театра "На Литейном" и только в 2012 году покинул пост, занявшись литературным делом. 

За свою карьеру Гетман сотрудничал с огромным количеством театров:  театр им. Ленинского комсомола (сейчас Балтийский дом), московский театр "Современник", Малый драматический театр и многие другие. 

Ранее мы писали, что умер актёр театра "На Литейном" Александр Жданов

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"

Теги: александр гетман, театр на литейном
Категории: Лента новостей, Картина дня, Культура,

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