Актёр, сценарист и режиссёр скончался на 83-ом году жизни.

Умер режиссёр Александр Гетман. В субботу, 13 марта, сообщили в пресс-службе Театра "На Летейном", который 15 лет возглавлял Гетман.

Известно, что Александр Гетман скончался в пятницу, 12 марта, на 83-ом году жизни. Однако на данный момент причина смерти и дата прощания с режиссёром неизвестны.

12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана – заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял Театр "На Литейном". Человека, благодаря которому театр покорил вершины говорится в сообщении в официальной группе театра "ВКонтакте".

Александр Гетман начал свою карьеру в Рижском театре русской драмы. Позже он заинтересовался режиссурой, получил второе образование и начал ставить спектакли по всей стране, в том числе и на сцене Театра "На Литейном" (тогда Ленинградский театр драмы и комедии). С 1997 года являлся директором Театра "На Литейном" и только в 2012 году покинул пост, занявшись литературным делом.

За свою карьеру Гетман сотрудничал с огромным количеством театров: театр им. Ленинского комсомола (сейчас Балтийский дом), московский театр "Современник", Малый драматический театр и многие другие.

Ранее мы писали, что умер актёр театра "На Литейном" Александр Жданов.

Фото: ВКонтакте / Театр "На Литейном"