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Скончался писатель-фантаст Джин Вулф
Сегодня, 18:17
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Rybka123

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

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За свою жизнь Вулф написал более 30 произведений.

В США на 88-ом году жизни скончался известный американский писатель фантаст Джин Вулф. Причиной смерти стала болезнь сердца. Об этом сообщили зарубежные СМИ.  

За свою жизнь Вулф написал более 30 произведений и выиграл множество премий, в частности Всемирную премию фэнтези. Самым популярным его произведением считается  четырехтомник "Книга Нового Солнца".

Ранее Piter.TV писал  о смерти номинантки на премию "Эмми" Джорджия Энджел, известной своими ролями в ситкомах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда".

Фото: социальные сети 

 

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Категории: Лента новостей, Культура,

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