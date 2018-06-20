Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

За свою жизнь Вулф написал более 30 произведений.

В США на 88-ом году жизни скончался известный американский писатель фантаст Джин Вулф. Причиной смерти стала болезнь сердца. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

За свою жизнь Вулф написал более 30 произведений и выиграл множество премий, в частности Всемирную премию фэнтези. Самым популярным его произведением считается четырехтомник "Книга Нового Солнца".

Ранее Piter.TV писал о смерти номинантки на премию "Эмми" Джорджия Энджел, известной своими ролями в ситкомах "Шоу Мэри Тайлер Мур" и "Все любят Рэймонда".

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