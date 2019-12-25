В Петербурге простились с бывшим депутатом ЗакСа Владимиром Гольманом

В Спасо-Преображенском храме прошла панихида. Память о бывшем коллеге депутаты почтили минутой молчания.

В субботу, 3 апреля, прошла панихида по экс-депутату Законодательного собрания Владимиру Гольману. Молитвенное поминание провели в Спасо-Преображенском соборе. Память о бывшем коллеге депутаты почтили минутой молчания. Об этом сообщает управление по информации и общественным связям ЗакСа.

Коллеги покойного отметили, что Гольман был наставником и товарищем для нескольких поколений депутатов и чиновников. Он был для них примером по принятию эффективных решений.

Владимир Гольман был не только депутатом и главой фракции партии "Справедливая Россия". Он являлся почетным академиком, имел звание "Заслуженный строитель РФ". Гольман избирался в городской парламент I, II, III и IV созывов (с 1994 по 2011 год) и был одним из основателей петербургского ЗакСа: его подпись стоит на договоре об образовании Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге скончался экс-депутат ЗакСа Владимир Гольман.

Фото: spbgasu.ru