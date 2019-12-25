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Экс-нападающий "Зенита" Денис Дмитриев скончался в Петербурге
Сегодня, 12:02
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Экс-нападающий "Зенита" Денис Дмитриев скончался в Петербурге

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Спортсмену было 58 лет.

В Северной столице скончался советский и российский футболист, нападающий "Зенита", чемпион СССР Сергей Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Дмитриеву было 58 лет. По информации ведомства, в последние годы он боролся с тяжёлой болезнью. Несмотря на недуг, он продолжал играть в товарищеских матчах. 

Добавим, что спортсмен стал самым молодым игроком известного состава "Зенит-84": он забил гол в матче 1984 года с харьковским клубом "Металлист". В общей сложности Дмитриев сыграл за петербургскую команду 192 матча, забив в них 59 мячей.

Ранее мы сообщили о том, что скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, некролог, санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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