Экс-нападающий "Зенита" Денис Дмитриев скончался в Петербурге

Спортсмену было 58 лет.

В Северной столице скончался советский и российский футболист, нападающий "Зенита", чемпион СССР Сергей Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Дмитриеву было 58 лет. По информации ведомства, в последние годы он боролся с тяжёлой болезнью. Несмотря на недуг, он продолжал играть в товарищеских матчах.

Добавим, что спортсмен стал самым молодым игроком известного состава "Зенит-84": он забил гол в матче 1984 года с харьковским клубом "Металлист". В общей сложности Дмитриев сыграл за петербургскую команду 192 матча, забив в них 59 мячей.

Ранее мы сообщили о том, что скончался генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Фото: ФК "Зенит"