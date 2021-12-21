Актёр из "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Борис Матвеев скончался в Петербурге

Заслуженный артист РФ работал в Большом театре кукол с 2003 года и был по-настоящему одержим профессией.

В Большом театре кукол сообщили о смерти заслуженного артиста РФ Бориса Матвеева. Соболезнования родным и близким выразили его коллеги в соцсетях.

Борис Иванович Матвеев работал в Большом театре кукол с 2003 года и был по-настоящему одержим профессией. Другие артисты отмечают, что был настоящим мастером своего дела. Его отношение к жизни, юмор и преданность искусству становились примером для всех. Сотрудники театра также подчеркнули, что Борис Матвеев сыграл несколько десятков великолепных ролей. Перед работой в Большом театре кукол Борис Матвеев сотрудничал с различными театрами, включая Челябинский и Рижский театры юного зрителя, "Ленком", Театр кукол Якутии и Астраханский Театр кукол, а также театр "Бродячая собачка". Телезрителям он запомнился по роля в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

Мы потеряли старшего товарища, бесконечно талантливого артиста, очень тонкого и открытого человека. Коллеги Бориса Матвеева

Ранее мы сообщили о том, что прощание со Львом Капланом назначено на 22 декабря.

Фото: ВКонтакте / Большой театр кукол