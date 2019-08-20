Ульяновского подростка зарубившего топором семью похоронят отдельно

Местные власти выделили средства для организации похорон убитой семьи.

Подростка убившего семью похоронят на другом кладбище.

В минувшее воскресенье, 18 августа, в 11 часов в с. Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области в одном из домов были обнаружены тела 66-летнего мужчины, его 69-летней жены, их 42-летней дочери и двух 4-летних детей с признаками насильственной смерти. Они были зарублены топором. Чуть позднее около вышки сотовой связи было найдено тело 16-летнего подростка, члена убитой семьи.

Пожилые мужчина и женщина являются бабушкой и дедушкой подростка, 42-летняя женщина матерью, а 4-летние двойняшки сводными братом и сестрой по матери. Отец подростка ушел из семьи из-за проблем с алкоголем. Семья считалась благополучной. Подросток в школе учился хорошо, участвовал в различных олимпиадах.

По одной из версий трагедии, у подростка могла быть скрытая шизофрения.

Сегодня, 20 августа, состоятся похороны всех членов семьи. Власти выделили 260 тысяч рублей на организацию похорон. Также было принято решение, что подростка похоронят отдельно от всей семьи, на другом кладбище.

Видео и фото: СУ СК РФ