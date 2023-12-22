Более 100 петербургских адресов украсят к 80-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

На этот раз к знаковой дате особенно преобразятся центральные набережные Петербурга – Дворцовая, Кутузова, Смольная и Воскресенская. Особую декоративную композицию получит и Дворцовый мост.

В связи с предстоящим празднованием 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге началось праздничное оформление города. В основу концепции была положена прошлогодняя программа, которую дополнили новыми световыми элементами. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на директора городского центра размещения рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова.

Всего украшения появятся более чем по 100 адресам во всех 18-ти районах города: это количество в два раза превышает показатели 2023 года. На этот раз к знаковой дате особенно преобразятся центральные набережные Петербурга – Дворцовая, Кутузова, Смольная и Воскресенская. Особую декоративную композицию получит и Дворцовый мост.

Михайловскую улицу у Площади Искусств украсит световая композиция в честь 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича. Новые декоративные композиции появятся на Невском и Московском проспектах.

По словам Чистякова, центральным элементом оформления стало изображение ласточки – символа связи Ленинграда с "большой землей".

Ранее мы сообщили о том, что фасады зданий в Петербурге украсили световые проекции в честь Ленинградской Победы.

Фото: Анастасия Бирюкова/ "Петербургский дневник"