Банку с наличными украли из-за дивана 97-летней пенсионерки в Киришах

Пострадавшая считает, что металлическую ёмкость с наличными могли забрать заходившие в квартиру рабочие.

В среду, 4 октября, в полицию обратилась 97-летняя пенсионерка, проживающая в Киришах. Женщина сообщила, то из её дома по улице Энергетиков пропала металлическая банка, которую она использовала для хранения денежных средств. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая хранила банку со 100 тыс. рублей за диваном. Она считает, что металлическую ёмкость с наличными могли забрать заходившие в квартиру рабочие.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская пенсионерка перевела на "безопасные" счета более 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV