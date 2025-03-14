Трое из них были приговорены к 16 годам лишения свободы.

Украинским военным, попавшим в плен в Курской области, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

В суде установили, что в начале августа 2024 года вооруженные солдаты ВСУ незаконно вторглись на территорию Курской области. Они обосновались в городе Суджа, где оборудовали наблюдательно-огневые позиции, установили между ними единую систему разведки, огня и связи.

Все четверо подсудимых были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей. Трое из них были приговорены к 16 годам лишения свободы. Четвертый задержанный получил 15 лет. Все они будут отбывать первые три года в тюрьме, после чего их направят в исправительную колонию строгого режима.

Ранее мы сообщали, что суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению.

Видео: Генпрокуратура России