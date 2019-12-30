На Донбассе подорвались украинские военные

В результате трагедии погиб человек.

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек. Об этом 5 января сообщил штаб силовой операции в Донбассе.

Инцидент случился в районе населенного пункта Золотое-5. Машина ГАЗ-66 с военными наехала на неизвестное взрывное устройство. Предположительно, сработала противотанковая мина ТМ-62. В результате погиб один человек, еще один — получил тяжелые ранения. На место прибыли сотрудники следственной рабочей группы.

По данным украинского журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, военные подорвались на своих минах на опорном пункте. Он сообщил об одном погибшем и трои раненых.

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