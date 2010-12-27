Украина может обойтись без российского газа благодаря Евросоюзу

Сегодня, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко отчитался о ликвидации дефицита природного газа в стране. По словам Порошенко, профильные ведомства и компании увеличили экспорт газа из Польши, Словакии и Венгрии.
Порошенко отметил, что дефицит топлива удалось покрыть за счет увеличения поставок газа из Евросоюза.
Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. По состоянию на сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 часов полностью покрыт.
Цитирует РБК слова Порошенко