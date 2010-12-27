Украина может обойтись без российского газа благодаря Евросоюзу

Польша, Словакия и Венгрия пришли на помощь Украине.

Сегодня, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко отчитался о ликвидации дефицита природного газа в стране. По словам Порошенко, профильные ведомства и компании увеличили экспорт газа из Польши, Словакии и Венгрии.

Порошенко отметил, что дефицит топлива удалось покрыть за счет увеличения поставок газа из Евросоюза.