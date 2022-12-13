Украденного из зоомагазина кота Ролтика нашли на улице в Кудрово

Животное временно приютила жительница одной из улиц неподалёку.

Накануне из зоомагазина в городе Кудрово был похищен бело-рыжий кот по кличке Ролтик. Сейчас четвероногого нашли: по информации сотрудников магазина в соцсетях, животное находится в квартире у одной из жительниц близлежащей улицы.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, котика украл предположительно нетрезвый гражданин утром 25 января. Животное проживало в магазине около 5-ти лет, у него есть особенности здоровья, из-за которых коту противопоказана определённая еда.

Похититель выбросил животное на улицу. К счастью, его быстро приютили.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Авиаконструкторов мужчина выбросил кота бывшей жены из окна.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Кудрово | Новости (Alexsandr Poplavskiy, Елена Горчакова)