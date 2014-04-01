В Петербурге неизвестные ограбили квартиру и убили сожителя хозяйки жилья

Перемотанный труп мужчины нашли на паркинге.

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошло ограбление, которое закончилось убийством. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестные решили проникнуть в квартиру дома на улице Адмирала Черокова. Хозяйка квартиры застигла одного из преступников, когда тот ковырялся в замке. В этот момент она получила удар и потеряла сознание. Злоумышленники связали петербурженке руки скотчем и начали таскать вещи из жилья.

Добычей грабителей стали 500 тысяч рублей, мужские часы и мобильник. Незнакомцы пригрозили потерпевшей расправой, если она или ее сожитель обратятся в полицию.

Спустя время возлюбленного петербурженки обнаружили мертвым на паркинге. Его труп был перемотан скотчем, возможно, тем же самым, которым связали пострадавшую.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее соседка рассказала о нефрологе, подозреваемом в убийстве жены 11-летней давности.

Фото: Piter.TV