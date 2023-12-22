Пожилой мужчина с ножом угрожал юноше убийством на синей ветке метро

Подозреваемый был задержан в квартире одного из домов по уице Щербакова.

В пятницу, 2 января, в полицию обратился 19-летний второкурсник, с заявлением о том, что, около 19:20, находясь в вагоне метрополитена, между станциями "Черная речка" и "Пионерская", неизвестный мужчина потянул его за рюкзак, прислонил к его шее предмет, похожий на нож, при этом высказывал угрозы об убийстве. Об этом сnало известно Piter.TV.

Подозреваемый был задержан вечером того же дня в квартире одного из домов по уице Щербакова. Им оказался 60-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что слесаря задержали по подозрению в угрозах петербурженке пистолетом за нарушение ПДД.

Фото: Piter.TV