Слесаря задержали по подозрению в угрозах петербурженке пистолетом за нарушение ПДД

У молодого человека изъяли пневматический пистолет Макарова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 30 января, в экстренные службы поступило сообщение от жительницы Петербурга о том, что на проспекте Луначарского водитель Kia Rio угрожал ей пистолетом после сигнала за нарушение ПДД. Об этом стало известно Piter.TV.

В 18:15 у дома №26 по улице Демьяна Бедного остановлен вышеуказанный автомобиль под управлением 23-летнего владельца, работающего слесарем-монтажником.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол. Также у молодого человека изъяли пневматический пистолет Макарова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее росгвардейцы задержали мужчин, выстреливших в пешехода на Зотовском проспекте.

Фото: Piter.TV