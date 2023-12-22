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Слесаря задержали по подозрению в угрозах петербурженке пистолетом за нарушение ПДД
Сегодня, 8:22
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Слесаря задержали по подозрению в угрозах петербурженке пистолетом за нарушение ПДД

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У молодого человека изъяли пневматический пистолет Макарова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 30 января, в экстренные службы поступило сообщение от жительницы Петербурга о том, что на проспекте Луначарского водитель Kia Rio угрожал ей пистолетом после сигнала за нарушение ПДД. Об этом стало известно Piter.TV.

В 18:15 у дома №26 по улице Демьяна Бедного остановлен вышеуказанный автомобиль под управлением 23-летнего владельца, работающего слесарем-монтажником.

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол. Также у молодого человека изъяли пневматический пистолет Макарова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее росгвардейцы задержали мужчин, выстреливших в пешехода на Зотовском проспекте.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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