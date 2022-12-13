Угонщиков корейских авто общей стоимостью свыше 8 млн рублей будут судить в Ленобласти

Преступники перемещались на своих автомобилях в разных районах города и области и похищали машины с помощью подложных регистрационных знаков.

В Северной столице возбуждено уголовное дело в отношении угонщиков корейских автомобилей на общую сумму свыше 8 млн рублей. Документация с утвержденным обвинительным заключением направлена во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники были задержаны ещё в ноябре 2021 года – ими оказались 50-летний организатор угонов и его 46-летний подельник. По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2021 года преступники перемещались на своих автомобилях в разных районах города и области и похищали машины с помощью подложных регистрационных знаков. Вскрытие авто происходило при помощи системы "бесключевого доступа" и запуска двигателей без ключа. Похищенные машины перевозились в Приозерский район Ленобласти, где угонщики продавали их.

Всего участники банды успели угнать 5 автомобилей корейских марок. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возросло число судебных дел с присяжными.

Фото: Piter.TV