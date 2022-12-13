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Возбуждено уголовное дело после разрушения ограды мясокомбината имени Кирова

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Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о повреждении выявленного объекта культурного наследия "Ограда" на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Установлено, что 20 января 2023 года произошло повреждение объекта культурного наследия "Ограда", входящего в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. С.М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)", расположенного по Московскому шоссе, дом 13. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов РФ).

Ранее КГИОП обратился в полицию из-за разборки части ограды мясокомбината на Московском шоссе.

Фото и видео: прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: мясокомбинат, ограда, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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