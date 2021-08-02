Уголовное дело возбуждено на руководителя сети заправок в Крыму

Он нарушил ПДД, вследствие чего погибла женщина и пострадал ребенок.

В Сакском районе республики Крым произошло дорожно-транспортное происшествие с участием владельца местной крупной сети автозаправок Сергея Бейма. Об этом пишет "РИА Новости".

Инцидент произошел 31 июля. Бейм, нарушая ПДД, двигался за рулем своего автомобиля по обочине дороги и совершил столкновение с другой машиной. В результате аварии пострадал 11-летний ребенок и скончалась 66-летняя пассажирка второго транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сам Бейм подтвердил СМИ, что именно он находился за рулем автомобиля. От других комментариев он отказался.

Ранее в Анапе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электрички и бензовоза.

Видео: ВК / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН