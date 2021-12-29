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Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Петергофе, в котором умер пенсионер
Сегодня, 15:51
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Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Петергофе, в котором умер пенсионер

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Судебная экспертиза установила, что мужчина был задушен.

После пожара в Петергофе, в котoром погиб пожилой мужчина, возбудили уголовное дело. Судебная экспертиза выяснила, что 75-летнего пенсионера задушили. 

По информации Piter.tv, пожар произошел еще 20 декабря 2021 года на Чебышевской улице. Сотрудники МЧС нашли в задымленном помещении мужчину. Позже выяснилось, что его убили. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу.

Фото: Piter.tv

Теги: задушили дедушку, пенсионер, пожар, полиция, умер человек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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