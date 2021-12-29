Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Петергофе, в котором умер пенсионер

После пожара в Петергофе, в котoром погиб пожилой мужчина, возбудили уголовное дело. Судебная экспертиза выяснила, что 75-летнего пенсионера задушили.
По информации Piter.tv, пожар произошел еще 20 декабря 2021 года на Чебышевской улице. Сотрудники МЧС нашли в задымленном помещении мужчину. Позже выяснилось, что его убили. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу.
Фото: Piter.tv
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