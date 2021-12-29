В Ленобласти полицейские раскрыли "заказное" убийство 11-летней давности

Подозреваемыми заказчиками оказались жена и ее любовник. Они ранее умерли от тяжелых болезней.

Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга раскрыли "глухое" убийство, совершенное в конце сентября 2010 года в Ломоносовском районе Ленобласти. Как оказалось, убийство было заказным. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В придорожной канаве у дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, 30 сентября 2010 года был обнаружен труп неизвестного мужчины со следами удушения. Погибшим оказался без вести пропавший 50-летний житель города Отрадное. Об исчезновении в милицию заявила его 47-летняя супруга. Тогда раскрыть это преступление не удалось.

Спустя 11 лет, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет, правоохранители, используя в том числе и технические возможности полиции, установили предполагаемых виновников гибели мужчины.

По данным полиции, за год до трагедии у супруги потерпевшего возникли отношения с 46-летним жителем города Волосово Ленобласти. Они решили избавиться от супруга женщины, а его имущество (две квартиры в городе Отрадное), присвоить себе. С этой целью они наняли своего общего знакомого, 50-летнего жителя деревни Веллигонты Ломоносовского района Ленобласти. За убийство ему пообещали заплатить 300 тысяч рублей с денег, вырученных от продажи квартир. Женщина познакомила его со своим мужем в качестве помощника в ремонте одной из квартир. За месяц общения исполнитель вошел в доверие к потерпевшему. Потерпевший 28 сентября 2010 года вызвал помощника для установки счетчиков на воду, а после работы исполнитель пригласил потерпевшего к себе в гости. В гараже он задушил жертву удавкой, а тело выбросил в канаву.

После убийства мужа его жена вступила в наследство (мужчина составил его за месяц до смерти) и продала обе квартиры. При этом полицейские сомневаются в подлинности завещания.

Задержать полицейские смогли только исполнителя убийства. Оба заказчика скончались: женщина в 2018 году от сахарного диабета, а ее подельник в 2019 году от рака кишечника.

В конце 2021 года убивший пассажира маршрутки в Петербурге за просьбы надеть маску получил 6 лет тюрьмы. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,3 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv