Убивший пассажира маршрутки в Петербурге за просьбы надеть маску получил 6 лет тюрьмы

Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,3 миллиона рублей.

Петербуржца Алексея В. признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности закончилось смертью потерпевшего. В ноябре прошлого года Алексей начал спорить с пассажиром маршрутки о коронавирусе и масках. Тот настоятельно просил прикрыть лицо. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По словам Алексея, оппонент ударил его после сделанного замечания, а потом выскочил из маршрутки. Спор продолжился уже на улиц. Алексей во время драки увидел, как рука оппонента потянулась к карману, и поэтому решил его опередить. Сторонник масок получил удар ножом и вскоре умер. Всё попало на камеру наблюдения в автобусе.

Следствие вменило В. убийство, однако суд счёл, что умысла лишать жизни у него не было, и переквалифицировал дело. Мужчина проведет 6 лет в колонии строго режима. Также он должен выплатить родственникам погибшего 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге задержали банду преступников, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины в 2008 году.

Фото: Piter.tv