В Петербурге задержали бывшего участника бандитской группировки из 90-х

Он обвиняется в убийстве 19-летней проститутки, совершенном 27 лет назад.

Уголовный розыск Петербурга задержал бывшего участника бандитской группировки за убийство 27-летней давности. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 10 июня, правоохранители у дома 122 по Гражданскому проспекту задержали находящегося в федеральном розыске 56-летнего уроженца Карелии, обвиняемого в убийстве, совершенном 27 лет назад.

По оперативным данным, в 90-е обвиняемый входил в одну из многочисленных криминальных группировок. Под утро 7 марта 1997 года после ночного загула мужчина вызвал к себе домой на Планерную улицу проституток. Когда к дому подъехал автомобиль с тремя женщинами и их сутенёром, подозреваемый, будучи в невменяемом состоянии, открыл по ним стрельбу из пистолета, после чего скрылся. Одна из девушек (19 лет) получила смертельное ранение в сердце.

Когда преступление раскрыли, злоумышленнику заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Однако он приобрел поддельные документы на чужое имя, отошел от криминальных дел и тихо жил в Приморском районе, зарабатывая на жизнь заказами на мелкий ремонт в квартирах.

В настоящее время обвиняемый передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее была установлена причастность ранее задержанного члена группировки из 90-х годов к убийству на улице Димитрова.

Фото: МВД