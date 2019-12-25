Законопроект разрабатывают Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Уголовный кодекс предложили пополнить новой статьей о налоговом мошенничестве. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

Она отмечает, что сейчас остаётся актуальным вопрос совершенствования уголовного законодательства. При этом, рассказала Леоненко, вопрос пока что обсуждается.

Законопроект разрабатывают Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

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