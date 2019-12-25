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Уголовный кодекс предложили пополнить новой статьей о налоговом мошенничестве
Сегодня, 8:23
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matveyvn

Уголовный кодекс предложили пополнить новой статьей о налоговом мошенничестве

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Законопроект разрабатывают Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Уголовный кодекс предложили пополнить новой статьей о налоговом мошенничестве. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета Елена Леоненко.

Она отмечает, что сейчас остаётся актуальным вопрос совершенствования уголовного законодательства. При этом, рассказала Леоненко, вопрос пока что обсуждается.

Законопроект разрабатывают Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Ранее мы писали, что петербурженка перевела американскому другу из соцсетей более 600 тысяч рублей.

Теги: мошенничество, следственный комитет, уголовный кодекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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