Угнанный в Петербурге Mercedes нашли в Кирове в разобранном состоянии

Подозреваемый в угоне задержан. Он находится на испытательном сроке по приговору за совершение аналогичного преступления.

Полицейские задержали 37-летнего жителя Северной столицы, которого подозревают в угоне дорогой иномарки. Mercedes Benz- GLE 350" был обнаружен в Кировской области в разобранном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что иномарка находилась в собственности коммерческого предприятия. Её похитили 31 марта от дома №23 к1 по Магнитогорской улице. Сумму ущерба оценили в 5 млн 200 тыс. рублей. В итоге авто отыскали в авторазборке у дома №44/1 по Семаковской улице в Кирове.

Задержанный находится на испытательном сроке по приговору за совершение аналогичного преступления.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга конфисковал авто мужчины за повторное пьяное вождение.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти