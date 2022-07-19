Учёный Юрий Васильев скончался в Петербурге

Васильев преподавал, исследовал и руководил СПбПУ им. Петра Великого на протяжении двадцати лет.

В пятницу, 29 декабря, стало известно о смерти одного из выдающихся учёных Северной столицы, академика РАН, заслуженного деятеля науки и техники, заслуженного инженера России, почётного инженера Петербурга, Юрия Сергеевича Васильева. Соболезнования родным и близким выразил спикер ЗакСа Северной столицы Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Васильев преподавал, исследовал и руководил вузом на протяжении двадцати лет. Благодаря его руководству, СПбПУ им. Петра Великого стал основной площадкой развития высшей технической школы в России и расширил свои связи с зарубежными партнерами.

Бельский подчеркнул, что память о великом учёном навсегда останется в сердцах его родных, учеников и коллег.

Ранее мы сообщили о том, что писатель-фантаст Николай Ютанов ушел из жизни в Петербурге.

Фото: Telegram / Спикер Бельский