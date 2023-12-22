Ученые впервые получили видео с лесным котом на берегу Японского моря

Представители Сихотэ-Алинского заповедника показали в соцсетях уникальные кадры.

Российские ученые из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае впервые получили дневные кадры с редким дальневосточным лесным котом, прогуливающимся на берегу моря. Специалисты пояснили, что на территории объекта известен случай, когда один из краснокнижных животных "прятался" от научных сотрудников на протяжении 26 лет. Его следы не могли зафиксировать в период с 1986 по 2012 годы. Однако с началом использования фотоловушек были получены уникальные кадры. на них видно, что дикий зверь прогуливался по берегу Японского моря в урочище Благодатном.

Очень деловой. Дальневосточный лесной кот - не любитель открытых пространств, ему больше по душе заросли лесов. Это довольно скрытное животное проявляет активность в основном в сумеречное время. сотрудники заповкдника в Telegram-канале

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Фото и видео: Telegram / Сихотэ-Алинский заповедник