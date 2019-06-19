Ученые выявили уникальные особенности людей с карими глазами

У людей с карими глазами может наблюдаться более низкий болевой порог.

Ученые из университета Питтсбурга выявили у людей с карими глазами ряд уникальных особенностей. Об этом сообщает Nation News.

Исследователи наблюдали за женщинами в роддомах. Оказалось, что у кареглазых пациенток наблюдается низкий болевой порог.

В исследовании говорится, что люди с карими глазами в целом меньше подвержены алкогольной зависимости, потому что у них быстрее наступает интоксикация организма.

Кроме того, кареглазые люди чаще бывают более сонливыми. Они также подвержены психическим расстройствам сезонного типа. Ученые выяснили, что люди с карими глазами лучше других располагают к себе окружающих.

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