Ученые выявили фактор тяжелой формы коронавируса

Все дело в мутации гена TLR7.

Испанские и голландские ученые провели исследование и выявили две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые заболели тяжелой формой COVID-19. Данные мутации могут подрывать иммунную защиту и делать человека восприимчивым к коронавирусу. Статья была опубликована в журнале Frontiers in Immunology.

Ранее ученые из Италии провели исследование, в котором участвовали мужчины старше 60 лет с тяжелой формой коронавируса. Выяснилось, что у 2% из них была генетическая мутация в TLR7. В результате у этих мужчин не мог развиться оптимальный иммунный ответ.

В новом исследовании было проанализировано 14 случаев тяжелой формы коронавируса у молодых мужчин до 50 лет. Ученым удалось выявить до сих пор неизвестные мутации гена TLR7. У одного пациента, жителя Нидерландов, вновь наблюдали дефектную активацию передачи сигналов и нарушение выработки интерферона.

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