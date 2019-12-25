Ученые выяснили, как предки людей лишились хвоста

Хвосты исчезли у предков людей примерно 25 млн лет назад.

Ученые из США провели исследование и выяснили, как предки людей потеряли хвосты. Исследователи отмечают, что хвост был так называемым "помощником" древесного образа жизни. Статья опубликована на сайте bioRxiv.

Хвосты у предков людей исчезли примерно 25 млн лет назад, а их мышцы превратились в гамакоподобную сетку, пересекающую таз. Она помогала при прямохождении поддерживать внутренние органы.

Оказалось, что данному явлению, то есть исчезновению хвоста, поспособствовала генетическая мутация. Для этого авторы работы сравнили ДНК шести видов бесхвостых обезьян с девятью видами хвостатых. В результате они обнаружили в гене TBXT элемент Alu. Его находили и у человекообразных обезьян. У других приматов он отсутствовал.

Когда исследователи модифицировали геном мышей, добавив в него элемент Alu, у животных хвосты либо не отросли вовсе, либо выросли короткими.

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